McKay Brothers und Quincy Data bieten kürzeste Latenzzeiten zwischen den größten US-Wertpapierbörsen

Der QRD-Service bietet niedrigste Latenz bei der Übertragung vonMarktdaten; QPD-Service ist schneller, billiger und zuverlässiger alsbestehende DiensteOakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - McKay Brothers und QuincyData gaben heute bekannt, dass die größten US-Börsenplätze ab sofortmit niedrigsten Latenzzeiten verbunden sind. Die neuen Diensteverbinden Aktienbörsen in Mahwah, Carteret und Secaucus - das NewJersey Equity Triangle. Das Netzwerk von McKay bietet jetzt privateMarktdaten- und Bandbreitendienste in beide Richtungen zwischenMahwah und Carteret sowie Mahwah und Secaucus an. Das Unternehmenwird innerhalb weniger Tage einen Einweg-Dienst zwischen Carteret undSecaucus einrichten und plant den Service in beide Richtungen imdritten Quartal."Es ist für Firmen nahezu unmöglich, Marktdaten der größtenUS-Börsen in Echtzeit zu erhalten", sagte Stephane Tyc, Mitbegründervon McKay und Quincy. "Die besten Latenzzeiten auf zwei der Streckeninnerhalb des New Jersey Equity Triangle wurden bisher von privatenHandelsfirmen kontrolliert. Unsere neuen Dienste bieten allenUnternehmen die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu konkurrieren."Die Dienste von McKay und Quincy im New Jersey Equity Trianglezeichnen sich durch ihre annähernd perfekt geradlinigeÜbertragungsstrecke aus. Der Service bietet eine beispielloseBandbreitenkapazität, mit der Pufferzeiten auch während derStoßzeiten am Markt verringert werden. McKays Exklusivlizenz im28-GHz-Bereich beseitigt effektiv Signalstörungen, ein häufigesProblem der etablierten Netze im überlasteten New-Jersey-Korridor."Broker, die auf optimale Auftragsausführung setzen, wissen, dasssie auf die besten Trading-Tools angewiesen sind", führt Tyc weiteraus. "Wir freuen uns, diese Profis nun in ihren Bemühungen, diebesten Ergebnisse für ihre Kunden im US-Aktien- und ETF-Handel zuerzielen, unterstützen zu dürfen."Der Quincy Raw Data Service (QRD) nutzt für die Bereitstellung vonMarktdaten native Datenaustauschformate. QRD bezieht "rohe"Marktdaten von einem der Börsenzentren und stellt diese Daten dannmit äußerst geringer Latenz über die beiden anderen Datenzentren zurVerfügung. Der Quincy Protected Data (QPD) Service umfasst dieselbenDaten-Feeds und kombiniert dabei Drahtlos- und Glasfaserdienste. QPDarbeitet schneller, billiger und zuverlässiger als jeder andereMarktinformationsdienst, der derzeit im NJ Equity Triangle verfügbarist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen McKay Brothers privateBandbreiten an, die in Schritten von fünfzig Megabits pro Sekundeindividuell skalierbar sind.Informationen zu Quincy Data, LLCQuincy Data vertreibt weltweit mehr Finanzmarktdaten als jederandere Anbieter. Der Quincy-Extreme-Data-Dienst bietet einenintegrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten an, dievon verschiedenen Börsenplätzen rund um die Welt stammen und mitextrem niedriger Latenz an einundzwanzig große Handelszentren in denUSA, Europa, Asien und im Nahen Osten verteilt werden. Die DiensteQuincy Raw Data und Quincy Protected Data bieten Börsendaten imnativen Austauschformat innerhalb des New Jersey Equity Triangle an.QRD ist der Marktinformationsdienst mit der niedrigsten Latenz fürdie drei größten US-Börsenplätze. QPD arbeitet schneller, billigerund zuverlässiger als die aktuell vorhandenen Dienste. Erfahren Siemehr unter www.quincy-data.comInformationen zu McKay Brothers, LLCMcKay Brothers ist der anerkannte Marktführer bei derBereitstellung von drahtlosen Netzwerken mit geringer Latenz fürUnternehmen, die an Finanzmärkten handeln. Viele der weltweitanspruchsvollsten Handelsfirmen nutzen die mit geringer Latenzarbeitenden Richtfunksysteme, die von McKay entworfen, entwickelt,erstellt und betrieben werden. McKays globale Wireless-Präsenzinnerhalb der elektronischen Trading-Community ist unübertroffen.McKay nahm im Jahr 2012 in den USA, 2014 in Europa und 2016 in Asienseine Richtfunksysteme für die Langstreckenübertragung in Betrieb.Das Unternehmen betreibt Metropolitan Area Networks zwischenwichtigen Finanzbörsen in Illinois, New Jersey und dem VereinigtenKönigreich. Erfahren Sie mehr unter: www.mckay-brothers.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/882565/McKay_Brothers__Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: contact@quincy-data.comMedienkontakt: contact@mckay-brothers.comOriginal-Content von: Quincy Data, übermittelt durch news aktuell