McKay Brothers fügt Vertrieb von Marktdaten in Mumbai mit niedrigster bekannter Latenz hinzu

Genf (ots/PRNewswire) - Marktdaten über Terminkontrakte aus GB und USA sind imBKC-Datenzentrum in Mumbai verfügbarMcKay Brothers International (MBI) hat eine Erweiterung seiner Dienste fürMarktdaten mit der niedrigsten bekannten Latenz auf Indien bekannt gegeben. DerDienst Quincy Extreme Data (QED) vertreibt jetzt ausgewählte Daten der LondonerMetallbörse im Banda Kurla Complex (BKC) in Mumbai in weniger als 51 ms (eineStrecke). Des Weiteren bietet MBI ausgewählte Daten über Terminkontrakte derBereiche Metalle, Energie und FX aus Aurora (Illinois) im BKC in weniger als 85ms (eine Strecke) an, der niedrigsten bekannten kommerziellen Latenz.Francois Tyc, Geschäftsführer von MBI Managing, sagt dazu: "Das Wachstum derindischen Märkte wurde durch eine aktive Gemeinschaft örtlicher Händlergefördert und hat substantielles Interesse globaler Firmen erregt. Der Zugriffauf Marktdaten von geringster Latenz ist für all diese Marktteilnehmerentscheidend."Stephane Tyc, einer der Gründer von MBI, sagte: "Es ist ein Gründungsprinzipunseres Unternehmens, dass alle Firmen unsere beste Latenz abonnieren können.Wir sind erfreut, allen Firmen, die auf den indischen Märkten handeln, die besteLatenz von QED anbieten zu können."Vertreter von MBI werden auf der Konferenz FIA Asia zugegen sein, die vom 3. biszum 6. Dezember in Singapur stattfindet.MBI hat die globale Reichweite seiner Dienste mit niedriger Latenz fortlaufendausgebaut. Das erste hybride Netzwerk aus Mikrowelle/Glasfaser in Asien zwischenTokio und Singapur wurde im Jahr 2016 in Betrieb genommen. Dieses Netzwerk botausgewählte Terminverträge der Börse in Osaka über den QED-Dienst und zudem diegeringste bekannte Latenz privater Bandbreite. Die erste europäische Strecke vonMBI verband London mit Frankfurt und wurde 2014 in Betrieb genommen, ebenfallsmit der niedrigsten bekannten Latenz. MBI hat in diesem Korridor eine Auswahlvon Eurex-Terminverträgen in wichtigen Londoner Handelszentren weitergeleitet.Quincy Data LLC, das verbundene Unternehmen von MBI für US-Marktdaten hat seit2012 ausgewählte Terminkontrakte aus Illinois weitergeleitet. Die Dienste vonMBI mit der niedrigsten Latenz stehen allen seinen Abonnenten offen.Informationen zu McKay Brothers International SAMcKay Brothers International SA ist ein bewährter Anbieter von Diensten fürMarktdaten mit Übertragung mittels Mikrowellen. Das Unternehmen betreibtMikrowellen-Langstreckennetze und Mikrowellen-/Glasfaser-Hybridnetze in Asienund Europa. Zudem vertreibt man ausgewählte Marktdaten großer Börsengruppen inEuropa, Asien und Nordamerika.Pressekontakt:MBI Media Relations: contact@mckay-brothers.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119219/4456842OTS: McKay Brothers InternationalOriginal-Content von: McKay Brothers International, übermittelt durch news aktuell