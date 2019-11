McKay Brothers dehnt Dienste in Asien auf Shanghai und Hongkong aus

Neue Angebote für Asien ergänzen McKays Singapur-Tokio-Dienst mitder niedrigsten bekannten LatenzTokio und Genf (ots/PRNewswire) - McKay Brothers International(MBI) bietet nun Konnektivität mit der niedrigsten bekanntenkommerziellen Latenz zwischen dem Rechenzentrum Tokyo-CC2 undHandelszentren in Shanghai und Hongkong an. Dieser vermittelteMikrowellen-/Glasfaser-Hybriddienst zwischen den RechenzentrenShanghai Futures Exchange (SHFE) und @Tokyo-CC2 hat eineRoundtrip-Zeit von weniger als 22,86 Millisekunden (ms), was dieniedrigste bekannte kommerzielle Latenz ist. Der MBI-Dienst zwischenden Rechenzentren HKEx und @Tokyo-CC2 liefert Daten mit einerRoundtrip-Zeit von unter 39,83 Millisekunden, was ebenfalls derniedrigsten bekannten kommerziellen Latenz entspricht. Darüber hinausverbesserte McKay kürzlich die Latenz seinesMikrowellen-/Glasfaser-Hybriddiensts zwischen der Börse Singapur und@Tokyo-CC2, und zwar mit der niedrigsten bekannten Latenz zwischendiesen beiden Endpunkten.Francois Tyc, Managing Director von MBI: "Wir engagieren uns starkdafür, weltweit faire und robuste Märkte zu fördern, indem wir allenUnternehmen unsere beste Latenz anbieten. Wir freuen uns sehr, unsereTeilnehmer in ihrem Vorhaben unterstützen zu dürfen, Tokio mitShanghai und Hongkong mit der niedrigsten Latenz zu verbinden."Tad Beckelman, Director of Asia bei McKay: "In asiatischen Märktenverzeichnen wir weiterhin steigende Aktivität von internationalenFirmen und lokalen Händlern. Wir werden auch weiterhin sämtlicheTeilnehmer unterstützen, indem wir in die Verbesserung undErweiterung unserer Verbindungsangebote in Asien investieren."Vertreter von McKay Brothers werden an der FIA Asia-Konferenzteilnehmen, die vom 3. bis 6. Dezember in Singapur stattfindet.McKay Brothers führte sein erstes asiatischesMikrowellen-/Glasfaser-Hybridnetz 2016 ein und bot die niedrigstebekannte Latenz zwischen Tokio und Singapur. MBIs erste europäischeRoute zwischen London und Frankfurt wurde 2014 live geschaltet,ebenfalls mit der niedrigsten bekannten Latenz. McKay Brothers, LLCführte seine erste US-amerikanische Mikrowellen-Route 2012 ein undsomit die niedrigste bekannte Latenz zwischen Chicago und New Jersey.McKay bietet jedem Teilnehmer auf jeder seiner Routen die besteLatenz an.Informationen zu McKay Brothers International, SAMcKay Brothers International gilt als führender Anbietermikrowellenbasierter privater Bandbreiten-, Konnektivitäts- undMarktdatendienste. Das Unternehmen betreibtMikrowellen-Langstreckennetze und Mikrowellen-/Glasfaser-Hybridnetzein Asien und Europa. MBI-Dienste in Japan werde durch seinTochterunternehmen Josada Telecommunications, Inc. angeboten.Pressekontakt:MBI Media Relations: contact@mckay-brothers.comOriginal-Content von: McKay Brothers International, übermittelt durch news aktuell