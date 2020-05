McGrath RentCorp: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie McGrath RentCorp aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 24.05.2020, 12:04 Uhr, ein Kurs von 54.49 USD geführt.

Unser Analystenteam hat McGrath RentCorp auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der McGrath RentCorp als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 99 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 81,68 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 54,49 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,11 % ist McGrath RentCorp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (2,35 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die McGrath RentCorp-Aktie ein Durchschnitt von 66,94 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,49 USD (-18,6 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 51,87 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für McGrath RentCorp ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. McGrath RentCorp erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.