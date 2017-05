McDonalds: Darum sind Anleger optimistisch!

Lieber Leser,

können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, in denen McDonalds das Erreichen des Erfolgspeaks attestiert wurde? Das war in etwa die Zeit zwischen 2012-2015. Schauen wir in den Kursverlauf, dann wird das annähernd bestätigt. Nun, so viel sei dazu zu sagen: Seit 2015 hat der Kurs der McDonalds Aktie 70 % an Wert hinzugewonnen und das in der Zeit, in der der Gesamtmarkt in Form des S&P 500 Index sich größtenteils seitwärts bewegte.

Quartalsbericht übertrifft Erwartungen

Alleine in diesem Jahr steht ein Wertgewinn von fast 25 % zu Buche. Nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen hat die Aktie 10 % an Wert gewonnen. Dennoch sehen Analysten für die nächsten Quartale weiterhin auf Jahresbasis rückläufige Umsätze. Das hat auch einen Grund, der jedoch nur kurzfristiger Natur sein könnte.

Umstrukturierung könnte früher abgeschlossen werden

Für die nächsten vier Quartale erwarten Analysten einen Gesamtumsatz von 21,44 Mrd. US-Dollar. 12,1 % weniger als in der Periode im Jahr zuvor. McDonalds befindet sich seit einiger Zeit in einer Umstrukturierungsphase. Umsätze entfielen per Q1 2017 zu 60 % auf eigene Restaurants und knapp 40 % auf franchisebetriebene Restaurants. McDonalds will jedoch den Großteil seiner eigenen Restaurants los werden. 95 % aller Restaurants sollen demnächst über das Franchisesystem betrieben werden. Das betrifft in etwa 4.000 Restaurants weltweit. Das Unternehmen hat ursprünglich geplant in 2018 das Ziel zu erreichen, doch man rechnet nun damit bereits Ende 2017 ans Ziel zu gelangen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.