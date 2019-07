McDonald’s testet Roboter in seinen Küchen

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Das automatisierte Restaurant mit minimalem Bedarf an menschlicher Interaktion ist im Anmarsch, und McDonalds (WKN:856958) steht zunehmend an der Spitze der Revolution, wobei das Unternehmen behauptet, dass seine Technologie-Investitionen den Arbeitnehmern helfen sollen, ihre Arbeit zu verrichten, und sie nicht ersetzen sollen.

Die neuesten Innovationen, die der Burger-Riese in seinen Küchen testet, sind Roboter, die Pommes frites, Chicken Nuggets und Fisch-Patties in Ölbehälter tauchen, sowie sprachgesteuerte Auftragsannahmen an den Drive-Thru-Fenstern. Diese Technologie verbindet den Drive-Thru mit mobiler Bezahltechnologie sowie maschinellem Lernen, um Bestellvorschläge zu machen, die auf Faktoren wie Tageszeit, Wetter oder trendige Mahlzeiten basieren. Eines der wenigen Dinge, die die Menschen noch tun, ist die Bestellung an den Kunden zu übergeben, wenn sie fertig ist.

Die Roboter kommen

Da sich die Wirtschaft verbessert hat, bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem historischen Tiefpunkt, und die Suche nach Arbeitskräften gestaltet sich schwieriger. Daher ist es sinnvoll, sie durch automatisierte Systeme zu ersetzen. Darüber hinaus wird die menschliche Seite der Gleichung teuer, wenn Fast-Food-Arbeiter für erhebliche Gehaltserhöhungen niedere Aufgaben erledigen. Das kann eine Maschine schnell beseitigen.

McDonald’s ist nicht das einzige Restaurant, das seine Belegschaft erweitern will. Wendy’s fügt seinen Restaurants in den nächsten zwei Jahren 1.000 Kioske pro Quartal hinzu, und Denny’s, Domino’s und Dunkin’ testen die telefonische Bestellung im Alexa-Stil.

Die unabhängige Kette CaliBurger mit Standorten in über einem Dutzend Ländern hat in Pasadena, Kalifornien, sogar Flippy installiert, einen Roboter, der täglich 2.000 Burger umdrehen kann. Yum Brands (WKN:909190) stellte einen Roboter auf, der die Kunden in einem seiner Pizza Huts in China begrüßt.

Yum-CEO Greg Creed hat gesagt, dass er glaubt, dass Roboter, Technologie und künstliche Intelligenz schließlich Menschen in der Gastronomie ersetzen werden, vielleicht schon Mitte der 2020er Jahre.

Technologie verbessert das Geschäftsergebnis

McDonald’s und ein Großteil der übrigen Gastronomie — ob Fast Food oder andere Restaurantketten — stehen vor der Herausforderung, dass weniger Menschen auswärts essen. Obwohl McDonald’s im ersten Quartal höhere Umsätze verzeichnete, kamen diese von Kunden, die mehr bestellten oder höhere Preise zahlten, nicht von mehr Restaurantbesuchern.

CEO Steve Easterbrook würdigte die Automatisierung bei McDonald’s mit einem steigenden durchschnittlichen Wert pro Bestellung und bemerkte, dass, wenn Menschen ihr eigenes Essen an einem Kiosk bestellen, sie mehr ausgeben. Er sagte, McDonald’s habe “ein Ökosystem geschaffen, mit dem immer mehr unserer Kunden ihre Lebensmittel bestellen, bezahlen und erhalten.”

Darüber hinaus litt das Unternehmen in den letzten zwei Jahren unter niedrigeren Gewinnmargen, vor allem aufgrund der geringeren Produktivität. Nachdem McDonald’s die Gehälter erhöht und den Mindestlohn angehoben hatte, bekommt es nicht die erhoffte Rendite von seinen Mitarbeitern.

Es wird das Potenzial heruntergespielt, weniger Mitarbeiter zu benötigen, da man mehr Technologie einsetzt. Mason Smoot, Senior Executive für McDonald’s strategische Ausrichtung, sagte dem Wall Street Journal, dass Automatisierung nicht dazu gedacht sei, die Mitarbeiter zu ersetzen, und sagte: “Der Gedanke hinter der Technologie ist, unserer Crew zu helfen — um die Arbeit einfacher und besser zu machen.”

Automatisierung dürfte auch bei der Vereinfachung der Menüs eine Rolle spielen, da McDonald’s kürzlich einiges aus dem Spätmenü eliminiert und auf seine hochwertigen Signature Crafted Burger verzichtet hat. Produkte, die viel Personalisierung erfordern und mehr Vorbereitungszeit benötigen, führen zu einer langsameren Auftragsabwicklung am Drive-Thru-Fenster. Die Automatisierung der Auftragsannahme und nun auch des Kochprozesses rationalisiert den Workflow.

Willst du Pommes zu deiner Zukunft?

McDonald’s wird seine Mitarbeiter nicht vollständig ersetzen, zumindest nicht in absehbarer Zeit; selbst der Zeitplan, über den Creed hinsichtlich Mitte der 2020er Jahre sprach, scheint ein wenig forciert. Doch der Vormarsch der Roboter in der Küche deutet darauf hin, dass Maschinen zunehmend ungelernte Arbeiter ersetzen werden, die sich wiederholende Aufgaben ausführen.

Als die Kette, die sich in der Vergangenheit am meisten auf solche Arbeit verlassen hat, ist es vielleicht angebracht, dass McDonald’s den Trend anführt, indem es zeigt, wie Technologie das Restaurant der Zukunft gestalten kann.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 09.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

