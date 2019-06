McDonald’s: Das sollte jetzt jeder wissen!

An der Börse New York notiert die Aktie McDonald's am 04.06.2019, 18:40 Uhr, mit dem Kurs von 199,14 USD. Die Aktie der McDonald's wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für McDonald's entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für McDonald's beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,34 Prozent und liegt mit 0,25 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,59) für diese Aktie. McDonald's bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,12. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von McDonald's zahlt die Börse 24,12 Euro. Dies sind 53 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,92. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der McDonald's von 198,78 USD ist mit +8,36 Prozent Entfernung vom GD200 (183,44 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 196,07 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,38 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der McDonald's-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.