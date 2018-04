McDonald's punktet mit Günstig-Menüs und macht deutlich mehr Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

OAK BROOK (dpa-AFX) - Die weltgrößte Schnellrestaurantkette McDonald's hat zu Jahresbeginn mehr Gäste mit günstigen Kombi-Menüs angelockt und den Gewinn kräftig gesteigert.



Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Überschuss um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro), wie der Fast-Food-Riese am Montag mitteilte. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte weltweit um 5,5 Prozent zu - auch dank starker Verkäufe in Deutschland. Im US-Heimatmarkt, wo der Konzern angesichts der starken Konkurrenz zeitweise schwächelte, gab es ein Plus von 2,9 Prozent./hbr/DP/jha/