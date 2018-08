McDonald’s: Gar nicht schlecht

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, wie es um die McDonald’s-Aktie steht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Die McDonald’s-Aktie notierte am 20.08.2018 um 22:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York in der Branche „Restaurants“ bei 161,69 USD. Die Entwicklung! Bei Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation und keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.