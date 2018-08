McDonald's legt 32 Millionen Autos still (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Was hinter dieser Botschaft steckt, erklärt das Unternehmen inseinem achten Nachhaltigkeitsbericht.Wussten Sie, dass McDonald's einer der größten SalatverkäuferDeutschlands ist? Oder dass das Unternehmen bis 2030 weltweit so vielCO2 einspart, wie 32 Millionen Autos innerhalb eines Jahresausstoßen? In seinem bereits achten Nachhaltigkeitsberichtdokumentiert McDonald's Deutschland die Daten, Fakten undFortschritte im Hinblick auf die Herkunft der Rohwaren, dieGestaltung der Lieferkette oder ein nachhaltiges Energie- undVerpackungsmanagement für das Geschäftsjahr 2017. Die Aufmachung desBerichts ist dabei an die diesjährige Kampagne "365 Gründe fürMcDonald's" angelehnt, mit der das Unternehmen auf seinen SocialMedia Kanälen jeden Tag einen guten Grund für einen Besuch beiMcDonald's präsentiert. Jedes Kapitel wird dabei mit einem dieserGründe eröffnet und dieser genauer erläutert.Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele für McDonald's weltweitEine zentrale Rolle spielt im aktuellen Bericht die globaleNachhaltigkeitsstrategie "Scale for Good", mit der sich McDonald'sambitionierte Ziele gesetzt hat. Weltweit will McDonald'sbeispielsweise bis 2030 in den Restaurants und Büros dieCO2-Emissionen um 36 Prozent, in der Lieferkette um 31 Prozent proTonne Produkt senken. Das entspricht einer Menge von 150 MillionenTonnen CO2. Als erstes Restaurantunternehmen hat sich McDonald'sdamit ein wissenschaftlich fundiertes und von der Science BasedTarget Initative anerkanntes Ziel zur Reduzierung der CO2-Emissionengesetzt. Im Verpackungsbereich sollen bis 2025 weltweit alleVerpackungen zu 100 Prozent aus recycelten, erneuerbaren oderzertifizierten Materialien bestehen und unsere Verkaufsverpackungenzu 100 Prozent recycelt werden.Am deutschen Markt wurde schon viel erreichtDer aktuelle Nachhaltigkeitsbericht zeigt auch, dass McDonald'sDeutschland zur Erreichung dieser Ziele im eigenen Markt bereitsgroße Fortschritte gemacht hat.So verbrauchten die deutschen McDonald's Restaurants 2017 imVergleich zu 2011 insgesamt 14 Prozent weniger Energie und seit 2014wird in fast allen deutschen Restaurants 100 Prozent Ökostromeingesetzt. Auch bei den Verpackungen konnte sich McDonald's inDeutschland schon erfolgreich an die globalen Ziele annähern: DerGroßteil unserer Produktverpackungen besteht schon heute aus Papier,wobei wir nach Möglichkeit recyceltes Papier einsetzen. Das fürunsere Verpackungen verwendete Frischfaserpapier stammt seit 2015ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft.Schwerpunktthema Tierwohl: Freilandeier und Förderung vonnachhaltigerer RinderhaltungAuch hinsichtlich der nachhaltigen Gestaltung der Lieferketteverzeichnete McDonald's hierzulande im vergangenen Jahr Fortschritte:Neben den Frühstücksprodukten, für die bereits seit 1999ausschließlich Eier aus Freilandhaltung verwendet werden, wurde indiesem Jahr auch bei der Zubereitung der Dips und Saucen aufFreilandeier umgestellt.Um eine nachhaltigere Rinderhaltung in Deutschland zu fördern, hatMcDonald's das BEST Beef Programm, ein Bonussystem zur Belohnungguter Praktiken im Bereich Tierhaltung, im letzten Jahr auf 3.400teilnehmende Landwirte ausgeweitet. Auch der Anteil des Rindfleischesaus Deutschland konnte 2017 noch weiter erhöht werden: 98 Prozentkommen aus Deutschland, die restlichen zwei Prozent aus andereneuropäischen Ländern.Umfassende KommunikationskampagneBegleitet wird die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtsvon einer aufmerksamkeitsstarken Kommunikationskampagne. Auf Out ofHome-Flächen und in Printanzeigen werden verschiedene Fakten aus demBericht plakativ veröffentlicht. Darunter auch ein überdimensionalesPoster in Berlin, auf dem die Botschaft zur CO2-Einsparungkommuniziert wird.Über den Nachhaltigkeitsbericht 2017Der Bericht greift auch in der Gestaltung die zentralen Themen desNachhaltigkeitsengagements auf: So prägen Abbildungen von Produkten,Verpackungen und Geschirr den Look des Dokuments. Der"Nachhaltigkeitsbericht 2017 kompakt" wurde nach den Standards derGlobal Reporting Initiative (GRI) erstellt. Die wesentlichenKennzahlen im Bericht wurden von der KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Alle Details dazu sowie derausführliche Nachhaltigkeitsbericht 2017 sind online unterwww.mcdonalds.de/nachhaltigkeit verfügbar.