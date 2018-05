McDonald’s krönt sich selbst mit branchenführendem Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

McDonalds (WKN:856958) gab diesen Monat beeindruckende Ergebnisse bekannt, die den Fast-Food-Titan in Bezug auf Umsatzwachstum und Rendite an der Spitze seiner Branche halten.

Wie konnte das Unternehmen so hervorragende Ergebnisse erzielen?

Während der Telefonkonferenz teilte die Unternehmensleitung wichtige Details über die Fortschritte bei der Neugestaltung von Geschäften, Menüverbesserungen und einem wachsenden Geschäftsergebnis mit. Hier sind die wichtigsten Höhepunkte.

Hohes Wachstum

„Wenn wir von einem Umsatzwachstum von 5,5 % auf flächenbereinigter Basis ausgehen, entspricht dies einem Wachstum von über 1 Mrd. US-Dollar für das gesamte Quartal. Jedes unserer operativen Segmente trug zu diesem Wachstum bei.“ COO Kevin Ozan



Das Wachstum von McDonald’s lag deutlich über dem der gesamten Branche, das nach Schätzungen des Managements in den USA in etwa unverändert blieb. Die Umsätze an bestehenden Standorten stiegen in diesem Markt um 3 %, verglichen mit einem Plus von 2 % bei Starbucks und einem leichten Rückgang bei Dunkin’ Brands.

Das Wachstum von McDonald’s wurde durch Preiserhöhungen bei den Menüs und eine hohe Nachfrage nach neuen Premium-Produkten getragen. Auch die durchschnittlichen Ausgaben pro Kunde stiegen, da das Durchschnittskunde über das neue Value Meal mehr Geld ausgab.

Kämpfe um Besucher

„Eine unserer Herausforderungen in den USA ist es, die Gästezahlen stetig zu steigern, vor allem bei einem insgesamt negativen Besucheraufkommen. Die Gästezahlen in den USA gingen im ersten Quartal aufgrund des ganztägig angebotenen Frühstücks und der bewussten Entscheidung, unser Angebot zu vereinfachen und die meisten lokalen Angebote zu eliminieren, zurück“, so Ozan.



Wie bei Starbucks, das eine gleichbleibende Kundenzahl bekannt gab, und Dunkin’ Brands, dessen Besucheraufkommen in diesem letzten Quartal zurückging, rutschten McDonald’s Gästezahlen in den USA ab. Das ist keine große Überraschung, denn jedes dieser Unternehmen hat die Frühstückszeit als wichtige Wachstumsinitiative gewählt.

Die Gewinne steigen

„Wir beginnen, die Vorteile unseres stärker franchisierten Geschäftsmodells in unserer operativen Marge zu sehen, da sie von rund 36 % im ersten Quartal des vergangenen Jahres auf fast 42 % in diesem Jahr gestiegen ist“, gab Ozan bekannt.



McDonald’s hat den Übergang zu einem fast 100-prozentigen Franchise-Geschäftsmodell aggressiv vorangetrieben. Während der Anteil der eigenen Standorte im Jahr 2015 noch bei 19 % lag, sank er im Vorjahreszeitraum auf 15 % und lag im ersten Quartal bei 8 %. Infolge der Umwandlung dieser margenschwächeren Umsätze in margenstärkere Franchise-Gebühren und Mieten erreichte die Rendite einen neuen Höchststand von über 40 % des Umsatzes.

Auch diese Zahl sollte noch etwas höher steigen, da die Kette ihre Eigentümerschaft an den Filialen auf langfristig 5 % senken will.







Menü-Verbesserungen

„Durch Produktinnovationen und die Erweiterung unseres Kernangebots erobern wir die Position des Branchenführers zurück und servieren wohlschmeckende Burger“, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens Steve Easterbrook.



Nach den jüngsten Erfolgen bei der Vermarktung seiner ikonischen Burger und Frühstückssandwiches sowie der neuen Premium-Angebote treibt McDonald’s eine Strategie voran, die sich auf einen Mix aus diesen beiden Komponenten stützt.

Sein neuer frischer Rindfleisch-Quarterpounder kommt in diesem Quartal landesweit in die Restaurants und die Führungskräfte bereiten die letzten Details für eine globale Feier des Big Mac vor, der in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Diese Events sollten mit anderen beliebten Aktionen wie dem ganztägigen Frühstück sowie Premium-Burgern und Sandwiches kombiniert werden, um die positive Verkaufsdynamik zu stützen.

Voraussichtliche Volatilität

„Seit Anfang des Jahres hat McDonald’s auf dem [US-]Markt fast 1.000 Restaurants modernisiert, den Service verbessert und damit das Tempo vorgegeben, um in diesem Jahr quartalsweise weitere 1.000 modernisierte Restaurants zu eröffnen. Das ist ein aggressives Tempo. 1.000 Restaurants – das entspricht der Modernisierung jedes einzelnen McDonald’s-Restaurants in Australien, und das tun wir in den USA jedes Quartal“, kündigte Easterbrook an.



Mickey D’s ist auf dem Weg, in diesem Jahr 2,4 Mrd. US-Dollar für seine Restaurants auszugeben, gegenüber etwa 2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017. Diese Investitionen bringen modernere Designs, Technologien wie digitale Bestellkioske und Verbesserungen bei den Modellen für Essen und Trinken, Drive-Thru und Lieferservice.

Zusammen stellen sie massive Veränderungen dar, die mit einer Geschwindigkeit eingeführt werden, die zu einigen Unebenheiten führen wird. „Wir verlangen eine Menge von jedem im McDonald’s-System“, sagte Easterbrook. „Das genau ist es, was nötig ist, um mit den steigenden Kundenerwartungen Schritt zu halten.“

