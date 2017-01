McDonald’s konnte wieder mehr Kunden als erwartet in seine Restaurants locken!

Liebe Leser,

MCD hat im 3. Quartal 2016 wieder mehr Kunden in seine Restaurants gelockt als erwartet. Die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche – also ohne Neueröffnungen in den letzten 13 Monaten – legten um 3,5% zu. Der Umsatz schrumpfte allerdings um 3% auf 6,4 Mrd $. Grund dafür ist der zunehmende Verkauf eigener Filialen an Franchisenehmer im Rahmen einer Initiative, die der Konzernchef 2015 gestartet hatte. Im schwierigen Heimatmarkt gab es ein Verkaufsplus von 1,3%.

Ob und wann der Konzern den Lieferservice deutschlandweit anbieten will, steht nicht fest.

Hier wird MCD von gehobener Konkurrenz wie Shake Shack und anderen Billiganbietern wie Burger King und Wendy’s attackiert. Vor einem Jahr hatte der Marktführer begonnen, sein bei US-Kunden beliebtes Frühstücksangebot ganztägig anzubieten. Dadurch konnten die Verkäufe wieder angekurbelt werden. Unterm Strich sank der Gewinn von 1,31 auf 1,28 Mrd $. Der bereinigte Gewinn legte dagegen um 5% zu. Um den Umsatz anzukurbeln, liefert MCD in Asien in den Ballungsräumen schon länger Pommes und Burger nach Hause. Jetzt testet der Burger-Riese den Service auch in Köln und München.

Deutschland ist damit einer der ersten großen Märkte in der westlichen Welt, in denen MCD den Lieferservice testet. Bereits 2014 wurde der Lieferservice in Osnabrück getestet. Ob und wann der Konzern den Service deutschlandweit anbieten will, steht nicht fest. MCD will sich vermutlich von einer Mehrheit an seinen Restaurants in China und Hongkong trennen. Durch den Verkauf von rund 75% der Anteile will MCD bis zu 2 Mrd $ einnehmen.

