McDonald’s in der Schweiz auf Wachstumskurs

Crissier (awp/sda) - McDonald's hat in der Schweiz im letzten Jahr den Umsatz um 2,4 Prozent auf 725 Millionen Franken gesteigert. Die Zahl der Lokale ist um zwei auf 166 gestiegen. Dieses Wachstum führt die Burgerkette auf mehr Service zurück.

Im Restaurant der Zukunft stehe Gastfreundschaft im Fokus, vermeldete McDonald's Schweiz am Mittwoch. Das bedeutet: in 60 Lokalen wird der Gast am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten