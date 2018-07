McDonald’s Quartalsbericht: 3 Dinge, die man beachten sollte

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

McDonalds (WKN:856958) hat die Anleger bei seinen letzten Quartalsberichten mit unerwartetem Wachstum überrascht. Diese Zuwächse haben zusammen mit der steigenden Gewinnspanne zu einem deutlich höheren Ergebnis geführt.

Doch als der Fast-Food-Riese Ende April sein Geschäftsjahr 2018 startete, sahen die Aktionäre Anzeichen einer Verlangsamung. Das erhöht den Druck auf den Bericht zum zweiten Quartal, der vor der Markteröffnung am Donnerstag, dem 26. Juli, fällig ist.

Schauen wir uns das genauer an.

Wachstumstrends

Das flächenbereinigte Umsatzwachstum blieb mit 5,5 % im letzten Quartal stabil, was McDonald’s deutlich vor seinen Konkurrenten wie Starbucks, Yum! Brands und Dunkin‘ Brands positionierte. Das Management nannte Verbesserungen des Angebots, aggressive Preisgestaltung und einen schnelleren Service im elften Quartal in Folge als positive Faktoren. „Mehr Kunden erkennen, dass wir zu einem besseren McDonald’s werden und schätzen unser gutes Essen, unseren schnellen und freundlichen Service und unseren überzeugenden Wert“, sagte CEO Steve Easterbrook.







Obwohl sich der Kundenstrom weltweit positiv entwickelte, rutschte er im wichtigen US-Markt in den negativen Bereich ab. Alle Konkurrenten haben mit der gleichen Herausforderung zu kämpfen, aber die Restaurantkette hofft immer noch, mit Hilfe von neuen Gerichten wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Am Donnerstag werden wir herausfinden, ob diese Maßnahmen funktionierten oder ob McDonald’s wieder von den negativen Entwicklungen in der Fast-Food-Industrie beeinflusst wurde.

Gewinnspanne

McD hat den Anteil der Restaurants, die das Unternehmen betreibt, aggressiv reduziert, um sich stärker auf das Franchising zu konzentrieren. Die Anzahl der unternehmenseigenen Standorte betrug im letzten Quartal nur 8 % gegenüber 15 % im Vorjahreszeitraum.

Dieser Schritt hat die Gesamteinnahmen gesenkt und gleichzeitig die Gewinne erhöht, da McDonald’s margenstarke Mieten, Lizenzgebühren und Franchise-Gebühren bekommt. Infolgedessen hat sich die operative Marge von 31 % vor einem Jahr auf 41 % des Umsatzes erhöht. Die Anleger erwarten in diesem Bereich mehr Gewinne, allerdings etwas langsamer als in den letzten Quartalen.

Bis 2019 strebt das Management eine operative Marge im mittleren 40er Prozentbereich an, was das Ziel eines jährlichen Gewinnwachstums von 7 % bis 9 % unterstützen sollte. McDonald’s möchte den Anteil der unternehmenseigenen Restaurants langfristig auf etwa 5 % senken, und wird in dieser Woche wahrscheinlich weitere Fortschritte in dieser Richtung ankündigen.

Modernisierungsmaßnahmen

McDonald’s geplante Investitionsausgaben im Jahr 2018 liegen mit 2,4 Mrd. US-Dollar um 20 % über dem Vorjahreswert. Auch wenn diese zusätzlichen Ausgaben nicht nach viel klingen mögen, so ist es doch ein aggressives Investitionstempo, selbst für das branchenführende Unternehmen.

Die Kette modernisiert jedes Quartal rund 1.000 Filialen im Kernmarkt USA, was in etwa der Gesamtzahl der Filialen in Australien entspricht. Die Führungskräfte glauben, dass dies der beste Weg ist, um den Kundenstrom und die Durchschnittsausgaben pro Kunde zu verbessern und gleichzeitig die Restaurants auf eine Umstellung auf digitale Bestellungen und die Lieferung nach Hause vorzubereiten.

Die Ausgaben spiegeln wider, wie schnell sich der Geschmack in der Fast-Food-Branche verändert. Es zeigt auch, dass McDonald’s entschlossen ist, die Fehler zu vermeiden, die im Geschäftsjahr 2014 einen massiven Rückgang der Kundenbesuche um 4 % zur Folge hatten. Die Kette will ihre hart erkämpfte Führungsposition dieses Mal schützen, und das erfordert eine flexiblere und aggressivere Wettbewerbsposition.

The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Starbucks.

Dieser Artikel wurde von Demitrios Kalogeropoulos auf Englisch verfasst und am 22.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.