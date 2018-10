McDonald’s Ergebnis in 5 wichtigen Kennzahlen

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Fast-Food-Gigant McDonald’s (WKN:856958) hat sich von einem Zeitraum vor mehr als drei Jahren, in dem er Rückgänge bei den weltweiten flächenbereinigten Umsätzen hinnehmen musste, gut erholt. McDonald’s verzeichnet seit 13 Quartalen in Folge ein positives flächenbereinigtes Umsatzwachstum weltweit. Einige Investoren haben sich jedoch Sorgen darüber gemacht, wie nachhaltig diese Rückkehr zum Wachstum ist, da sich das Wachstum des Fast-Food-Unternehmens in der ersten Jahreshälfte zu verlangsamen begann.

Am Dienstag konnte McDonald’s jedoch auf die Sorgen der Anleger reagieren. Das Unternehmen meldete eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und besser als erwartet ausgefallene Zahlen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie. Die Nachricht ließ die McDonald’s-Aktie am Dienstag durch die Decke gehen, wobei die Aktien am Ende des Handelstages um 6,3 % zulegten.

Wenn du dich als Investor für die jüngsten Quartalsergebnisse von McDonald’s interessierst, findest du hier einen Überblick über einige der Kennzahlen aus dem Bericht.

1. Flächenbereinigter Umsatz um 4,2 % gestiegen

Zuerst die wichtigste Zahl: Die weltweiten flächenbereinigten Umsätze von McDonald’s in allen Restaurants, die seit mindestens 13 Monaten in Betrieb sind, stiegen im Jahresvergleich um 4,2 %. Das war sogar eine Beschleunigung gegenüber McDonald’s 4 %-Wachstum beim weltweit flächenbereinigten Umsatz im zweiten Quartal 2018.

Dieses Wachstum setzte sich zusammen aus einem Anstieg der flächenbereinigten Umsätze in den USA um 2,4 %, einem Anstieg im internationalen Segment um 5,4 % und einem Anstieg um 4,6 % in den internationalen Märkten mit „hohem Wachstum“.

2. Umsatz von 5,37 Mrd. US-Dollar

Ein Rückgang des Umsatzes von McDonald’s im dritten Quartal um 7 % gegenüber dem Vorjahr war in erster Linie auf die Auswirkungen der strategischen Initiative des Unternehmens zur Herstellung von Kühlgeräten zurückzuführen. Dennoch lag der Umsatz von McDonald’s mit 5,37 Mrd. US-Dollar über der Schätzung des Analysten-Konsenses, der bei 5,32 Mrd. US-Dollar gelegen hatte.

3. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 2 %

Das Betriebsergebnis von McDonald’s, das sowohl China und Hongkong als auch die Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen des Vorjahres ausschließt, stieg gegenüber dem Vorjahr um 2 %. Bei konstanten Wechselkursen stieg das operative Ergebnis um 4 % – ein massiver Unterschied zum Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses des Unternehmens um 1 % in konstanter Währung im zweiten Quartal.

4. Systemweite Umsatzsteigerung um 5 %

Die systemweiten Umsätze von McDonald’s – Umsätze sowohl von unternehmenseigenen als auch von Franchise-Restaurants – stiegen im Jahresvergleich um 5 %. Das entsprach dem starken, systemweiten Umsatzwachstum von McDonald’s im zweiten Quartal von 5 %.

5. Gewinn pro Aktie um 9 % gestiegen

Diese Dynamik im gesamten McDonald’s-Geschäft, kombiniert mit den Aktienrückkäufen des Unternehmens, trug dazu bei, dass der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 9 % auf 2,20 US-Dollar stieg. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 19 % und übertraf damit die Schätzungen des Analysten-Konsenses.

Steve Easterbrook, CEO von McDonald’s, ist guter Dinge für die Zukunft des Unternehmens. „Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unsere Strategie langfristiges und profitables Wachstum bringen wird“, sagte er.

Die Ergebnisse lassen die ehrgeizigen langfristigen Ziele des Unternehmens durchaus nachvollziehbarer erscheinen. McDonald’s strebt ab 2019 ein durchschnittliches jährliches, systemweites Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 % und ein Ergebnis pro Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich an.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 23.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.