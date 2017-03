McDonald's Deutschland weitet Lieferservice aus

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

--------------------------------------------------------------McDeliveryhttp://ots.de/kk4cZ--------------------------------------------------------------München (ots) - Nach dem erfolgreichen Test in den Stadtgebietenvon Köln und München weitet McDonald's Deutschland das Liefergebietjetzt weiter aus. Gemeinsam mit dem nationalen Lieferpartner foodorasollen bis Ende des Jahres 2017 mindestens 200 McDonald's Restaurantsin mehr als 20 Städten Big Mac & Co. zu den Fans bringen.McDonald's Deutschland erfüllt einen großen Gästewunsch und weitetseinen Lieferservice weiter aus. Bereits bis April 2017 werden rund100 Restaurants den Service anbieten, neben Köln und München u.a.auch in Berlin, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Hannover,Mannheim, Bonn, Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Nürnberg.Bis Ende des Jahres sollen insgesamt mindestens 200 Restaurantsbundesweit McDonald's Fans ihr Essen bequem liefern. "Wir spüren,dass unsere Fans darauf gewartet haben. Jetzt können wir ihnen ihrenpersönlichen McDonald's-Moment bieten, wo sie es möchten: Entweder inunseren Restaurants, die wir für die Zukunft rüsten oder wir bringenihnen ihre Lieblingsprodukte ganz einfach dorthin, wo sie geradesind", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland.Partnerschaft mit foodora in DeutschlandBig Mac Menü ganz entspannt daheim essen, als kleine Stärkung amArbeitsplatz oder aber als Picknick im Park? Kein Problem: Wennunsere Gäste sich im Liefergebiet befinden, bekommen sie ihren Burgerdorthin gebracht, wo sie gerade sind. Ob man in den Genuss einerBelieferung kommt, kann man dabei auf www.McDelivery.de prüfen. Umdie Bestellung aufzugeben wird man auf die Seite von foodora, demnationalen Lieferpartner von McDonald's Deutschland, weitergeleitet.Das McDonald's Liefergebiet liegt in dem Areal, in dem foodora in derjeweiligen Stadt bereits aktiv ist.Neue Menü-Kombinationen exklusiv im LieferangebotErfahrungsgemäß verhält sich das Bestellverhalten im Lieferserviceanders, als direkt im Restaurant. Das Angebot wurde deshalb speziellauf diese Bedürfnisse ausgerichtet. So gibt es hier neben denüblichen Klassikern wie Big Mac oder Chicken McNuggets auchMenü-Kombinationen, die so im Restaurant nicht erhältlich sind:beispielsweise die Burger-Party (2 x 4 Klassiker nach Wahl) oder dasFamily Menü (1 Happy Meal und 2 Klassiker nach Wahl). EineLiefergebühr für den Gast fällt bei der Bestellung nicht an. DerMindestbestellwert ohne Mindermengenzuschlag liegt bei 15 Euro.www.McDelivery.dewww.foodora.dePressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell