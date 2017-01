McDonald's Deutschland verpflichtet Jérôme Boateng

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Fußballnationalspieler Jérôme Boateng läuft künftig alsMarkenbotschafter von McDonald's Deutschland auf.McDonald's Deutschland ist ein absoluter Coup auf demTransfermarkt gelungen. Mit Jérôme Boateng hat Deutschlands Spielerdes Jahres 2016 einen Vertrag als Markenbotschafter bei demUnternehmen unterzeichnet. "Ich bin sehr froh, dass wir einenWeltklasseathleten wie Jérôme Boateng verpflichten konnten.Spielerisch und vor allem charakterlich passt er hervorragend zuunserer Marke. Wir teilen die gleichen Werte wie Teamgeist,Leistungsbereitschaft und Weltoffenheit" so Holger Beeck,Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland.Lifestyle-Botschafter und MarkeneventsBoateng wird McDonald's als Lifestyle-Botschaftermedienübergreifend auf allen Plattformen verstärken. Hierzu gehörenunter anderem Markenevents und Social Media. In dem aktuellenMarken-Spot, der seit dem 06.01. in TV, Kino und den Social MediaKanälen zu sehen ist, hat er bereits einen ersten kurzenCameo-Auftritt. Weitere Einsätze werden folgen.Der Fußballweltmeister konnte bereits im Umfeld derNationalmannschaft Erfahrung mit McDonald's Deutschland sammeln.Besonders die McDonald's Fußball Eskorte hat es ihm angetan. "Einengagiertes und talentiertes Team. Das gilt nicht nur für dieMcDonald's Fußball Eskorte, sondern auch für die gesamte Marke. Ichbin sicher, dass ich hier viel Freude haben werde und einigesbeitragen kann." so Boateng nach Vertragsunterzeichnung.Managementagentur von Jerome Boateng ist SAM Sports. Über dieVertragsmodalitäten wurde von beiden Seiten Stillschweigenvereinbart.Behind the scenes: https://youtu.be/oBzNdHJDvrEMarken-Spot: https://youtu.be/fnzsBG-yQNgPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell