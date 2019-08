McDonald's Deutschland sorgt für den Big Bang auf der gamescom 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Gaming- und Serien-Fans aufgepasst! Im Rahmen der gamescom in Kölnsorgt McDonald's in diesem Jahr für ein echtes Highlight. DasUnternehmen bringt das Wohnzimmer aus dem Set der Kultserie "The BigBang Theory" erstmals nach Deutschland und gibt Besuchern derweltgrößten Computer- und Videospielemesse die Chance auf eineinmaliges Erlebnis.Das gab es noch nie! McDonald's Deutschland holt vom 20. - 24.August 2019 das Wohnzimmer der Kultserie "The Big Bang Theory" aufdie gamescom. In seinem mittlerweile dritten Jahr auf der weltgrößtenComputer- und Videospielemesse bietet das Unternehmen als Partner derESL in Halle 8 Fans und Gamern die Chance auf eine ganz persönlicheBig Bang-Experience.Die Serie rund um eine Gaming begeisterte Gruppe vonWissenschaftlern gehört zu den beliebtesten Formaten im deutschenFernsehen und zieht regelmäßig ein Millionenpublikum in ihren Bann -darunter auch viele Gamer. Kurz vor der Ausstrahlung der finalenFolgen auf dem Sender ProSieben im Herbst haben Besucher der gamescomdie Chance auf ein einmaliges Erlebnis. Sie können ihren persönlichenBig Bang-Moment am originalgetreuen Set der Serie festhalten, dasKultspiel "Schere, Stein, Papier, Echse, Spock" gegen die digitalenVersionen von vier Hauptdarstellern am Gaming-Terminal spielen undmit ein wenig Glück eine der legendären McDonald's Gold Cardsgewinnen."Mit unserem Engagement haben wir in den letzten beiden Jahren aufder gamescom bereits viele besondere Momente für Gamer, eine für unswichtige Zielgruppe, geboten. In Zusammenarbeit mit Warner Bros.Consumer Products und ProSieben schaffen wir nun eine perfekteKonstellation für ein im wahrsten Sinne des Wortes Big Bang-Erlebnisfür Gaming- und Serien-Fans", so Philipp Wachholz,Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland. "Jeder Fan der Serieweiß, was für ein besonderer Moment sich hier für die Besucher derMesse bietet."In Zusammenarbeit mit dem TV-Sender ProSieben wird sogar einer derDarsteller an einem Tag auf der Messe anwesend sein, die auch diesesJahr wieder mehr als 350.000 Besucher nach Köln ziehen wird.Live-Impressionen von der gamescom auf Instagram: @mcdonaldsdeMehr Informationen zum Staffelfinale auf ProSieben unter:www.prosieben.dePressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell