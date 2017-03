McDonald's Deutschland präsentiert neue Vielfalt im Angebot

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -McDonald's Deutschland macht Lust auf Sommer mit den neuen Wrapsund Salaten und bringt zugleich attraktive Angebote für Burger-Fansins Restaurant.McDonald's Deutschland kommt mit neuer Vielfalt dem Wunsch derGäste nach Abwechslung im Angebot nach: Ab dem 30.03. gibt es die"McWrap®&Salads" dauerhaft im Standard-Sortiment. Die McDonald'sGäste haben dann zukünftig die Wahl zwischen zwei McWrap mitHähnchenbrustfleisch in den Varianten "Greek" und "Caesar" sowie zweineuen Salaten, ebenfalls in den Varianten "Greek" (Veggie) und"Caesar" (mit Hähnchenbrustfleisch).Gleichzeitig bietet McDonald's in allen teilnehmenden Restaurantsmit dem McChicken® Classic einen Klassiker zu einem Preis von 1,99EUR(Unverbindliche Preisempfehlung) an. Und es kommt eine Legendezurück: Der 1955® Burger. Dieser wird begleitet von den knusprigenGitterkartoffeln mit Sauerrahm-Schnittlauch Dip. Eine Neuheit imAngebot sind die Big Chicken Filet Stripes: saftigesHähnchenbrustfleisch, umhüllt von einer knusprigen Panade.Im Mittelpunkt der Promotion-Kampagne steht neben dem 1955® Burgerund dem attraktiven Preis des McChicken® Classic die Inszenierung inTV und Online. Beide TV-Spots wurden unter der Leitung von LEO'STHJNK TANK von der Bigfish Filmproduktion GmbH produziert:McChicken® Classic: https://www.youtube.com/watch?v=UNlkYjW2_PQ1955® Burger: https://www.youtube.com/watch?v=neWZgCqO2gYPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell