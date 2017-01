McDonald's Deutschland geht bereits zum dritten Mal gemeinsam mit IP Deutschland in den Dschungel

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Köln (ots) - Für die elfte Staffel hat McDonald's Deutschland sicheine ganz neue Sonderwerbeform gesichert: den von Medienvermarkter IPDeutschland entwickelten Animated Action Move. Als Teil einerumfangreichen Special Ads Kampagne geht McDonald's damit bereits zumdritten Mal an den Start, wenn am 13. Januar 2017 wieder das Rennenum die Dschungelkrone bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt michhier raus!" eröffnet wird. Für Konzeption und Umsetzung zeichnen OMGFuse, eine Marke der Omnicom Media Group Germany, und dieMediaagentur OMD München verantwortlich.McDonald's Deutschland lehnt sich mit dieser neuartigen Form desMovesplits an die redaktionelle Animation vor dem Werbeblock von "Ichbin ein Star - Holt mich hier raus!" an, in dem die Avatare derDschungel-Stars im Wettkampf gegeneinander gezeigt werden. Imzehnsekündigen Animated Action Move, der im Anschluss daran startet,nimmt McDonald's in neun verschiedenen, humorigen Aktionen rund umseine Produkte Bezug auf das redaktionelle Geschehen in derAnimation; beispielweise treten Big Mac und Chicken McNuggetsgegeneinander an, wie vorher die animierten Dschungel-Stars. Direktim Anschluss geht es über in den McDonald's Werbespot im Pre-Split.Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland:"McDonald's und der Dschungel passen einfach perfekt zusammen, wiesich in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Deshalb freuen wir unssehr McDonald's auch in diesem Jahr wieder für 'Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!' begeistert zu haben. Der Animated Action Movegreift das Augenzwinkern der redaktionellen Animation perfekt auf undbettet seine Produkte gekonnt in die Dschungelszenerie ein."Mit individuellen Cut Ins und einem Product Placement hatteMcDonald's bereits 2015 nachweislich erfolgreich im Dschungelcamp dieAufmerksamkeit der Zuschauer gewonnen und setzt nun wieder auf diesesZweier-Gespann. In individuellen Cut Ins während des laufendenProgramms greift McDonald's mit dem Spruch "Ich bin ein Big Mac -Holt mich hier raus" den Bezug zum Format auf und bewirbt dann,ebenfalls im Cut In, sein Gutscheinheft.Zusätzlich ist McDonald's wieder mit einem Product Placementdabei, sodass sich auch in dieser Staffel ein Campbewohner nachseinem Auszug aus dem Dschungelcamp auf ein McDonald's Menü freuendarf.