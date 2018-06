McDonald's Deutschland bringt in seiner App einen Vorgeschmack auf die deutschen WM Gruppengegner und eine echte Produktneuheit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Exklusiv und nur für Nutzer der McDonald's App gibt es bereits abheute die WM Gruppengegner der deutschen Mannschaft als"Appetithappen" - darunter mit dem Schweden Burger erstmalig aucheinen Burger ganz ohne Brötchen.Mexiko, Schweden und Südkorea. Das sind die Vorrundengegner derdeutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden FIFAWeltmeisterschaft. Um die McDonald's Fans in Deutschland bereits imVorfeld auf diese Spiele einzustimmen, gibt es ab heute spezielleBurger, die nur mit der McDonald's App bestellt werden können.Geschmacklich erinnern die Burger an die jeweiligen Fußball Nationender Gruppengegner.Dabei wartet der Schweden Burger mit einer großen Besonderheitauf. Es ist der erste McDonald's Burger in Deutschland ganz ohneBrötchen. Die Zutaten Bacon, Cheese und Remouladensauce kommen hierzwischen zwei Filet-o-Fish Patties. Beim Mexiko Burger wird ein McRibmit Chili Cheese Sauce und Jalapeños garniert, der Südkorea Burgerist ein McRib mit roten Zwiebeln und Sweet Chili Sauce. Alle dreiBurger gab es in dieser Form noch nie im Produktsortiment vonMcDonald's Deutschland. Bestellen kann man sie ausschließlich überdie Coupons in der McDonald's App. Dabei wird es bis zum 30.06.2018jeweils in der Woche vor dem Vorrunden-Spiel einen Coupon mit dementsprechenden Burger geben, der einmal täglich eingelöst werdenkann. Alle App-exklusiven Burger sind jeweils für 2,49 Euroerhältlich. Hier die Bestellzeiträume:11.06.-17.06. Mexiko Burger18.06.-23.06. Schweden Burger24.06.-30.06. Südkorea BurgerDie McDonald's AppIm Frühjahr 2018 hat McDonald's Deutschland seine neue Appausgerollt. Durch digitale Touchpoints wird den Gästen ein nocheinfacheres und unkomplizierteres Serviceerlebnis ermöglicht. Aktuellfinden User exklusive Angebote in der App und können sich überProdukte informieren. Zukünftig werden auch Kundenbindungsprogrammeund e-Commerce Funktionen wie mobiles Bestellen und Bezahlen möglichsein. Die global entwickelte App, die bereits in mehrereninternationalen McDonald's Märkten ausgerollt wurde, kann im AppStore und Google Play Store kostenfrei heruntergeladen werden.App Store: http://ots.de/wYrsnOPlay Store: http://ots.de/hlQHbAPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell