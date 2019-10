McDonald’s Aktie: Deshalb werden bald die Gewinne sprudeln!

Auch die US-Fastfood-Kette McDonald’s will ihren Kundenkontakt immer mehr auf digitale Lösungen ausrichten: Laut einem Bericht der „New York Times“ (NYT) hat der Konzern in den letzten Monaten Hunderte Millionen Euros für Engagements im Tech-Segment ausgegeben. So kaufte man etwa die beiden Unternehmen Dynamic Yield (Personalisierungsdienstleister) und Apprente (Anbieter von KI-Systemen, die unterschiedliche Sprachen auswerten).

KI soll Bestellabwicklung personalisieren

Damit, so die NYT, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung