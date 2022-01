McDonald's Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

An der Börse New York notiert die Aktie Mcdonald's am 06.01.2022, 12:41 Uhr, mit dem Kurs von 267.19 USD. Die Aktie der Mcdonald's wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Mcdonald's nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Mcdonald's-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 24 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 272,72 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 2,07 Prozent erzielen, da sie derzeit 267,19 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Mcdonald's von 267,19 USD ist mit +10,75 Prozent Entfernung vom GD200 (241,25 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 256,53 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mcdonald's-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's liegt bei einem Wert von 30,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 75,27) unter dem Durschschnitt (ca. 59 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mcdonald's damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

