McDonald's Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Kurs der Aktie Mcdonald's steht am 19.11.2021, 14:11 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 253.48 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Die Aussichten für Mcdonald's haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent liegt Mcdonald's 0,68 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mcdonald's-Aktie ein Durchschnitt von 233,82 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 253,48 USD (+8,41 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 245,52 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Mcdonald's ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Mcdonald's erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 30 Analystenbewertungen für die Mcdonald's-Aktie abgegeben. Davon waren 24 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Mcdonald's-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 10 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 266,78 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,25 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (253,48 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mcdonald's somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

