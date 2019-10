McDonald‘s-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie des Fast-Food-Giganten McDonald’s hat sich in diesem Jahr prächtig entwickelt und Anfang August ein neues Rekordhoch bei 221,93 US-Dollar markiert. In den folgenden Wochen gab der Kurs etwas nach und konsolidierte das erreichte Preisniveau. In den letzten Tagen haben sich jedoch die Bären zurückgemeldet und den Kurs wieder etwas stärker nach unten gedrückt. Sie reagieren damit auf die unlängst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung