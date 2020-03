McDonald‘s-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Glaubte man in der vergangenen Woche noch an eine Marktstabilisierung, führt der Crash vom Montag allen Anlegern vor Augen, dass die Corona-Ängste noch lange nicht vorbei sind. Wegen der massiven Verluste musste der Handel an der New Yorker Börse zeitweise ausgesetzt werden, am Ölmarkt wurde wegen des Preiskrieges zwischen Saudi-Arabien und Russland der stärkste Rückgang seit 1991 verzeichnet – zu Beginn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung