McDonald’s-Aktie: Was ist los in letzter Zeit?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten zwei Wochen hat die McDonald’s Corp (NYSE:MCD) eine beeindruckende Rallye von ihren 52-Wochen-Tiefs hingelegt. Die Aktie fiel am 11. März unter 218 $, bevor sie sich wieder erholte und nach oben tendierte.

McDonald’s Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Plus von 0,35% bei $249,03. UBS-Analyst Dennis Geiger hat am Mittwoch die Einstufung für McDonald’s auf „Buy“ belassen und das Kursziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung