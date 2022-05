McDonald's Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Mcdonald's, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.05.2022, 12:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 245.04 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mcdonald's entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Mcdonald's nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,63 Prozentpunkte (2,47 % gegenüber 3,1 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mcdonald's beläuft sich mittlerweile auf 248,18 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 245,04 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,27 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 244,05 USD. Somit ist die Aktie mit +0,41 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mcdonald's mit einem Wert von 23,94 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 74,83 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

