McDonald’s Aktie: So weit ist es schon gekommen!

„Bestellt bei McDonald’s“: Was klingt, wie die neuste Werbebotschaft der Fast-Food-Kette mit dem großen „M“, stammt tatsächlich aus der Feder des Erzrivalen Burger King (BK).

Laut Medienberichten hat Burger King in einem Social Media-Beitrag dazu aufgerufen, beim Konkurrenten Essen zu bestellen. In normalen Zeiten sicherlich ein No-Go, schließlich haben sich die beiden Konzerne in den vergangenen Jahrzehnten so manche öffentlichkeitswirksame Werbeschlacht geliefert.