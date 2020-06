McDonald’s-Aktie – Sehr gut! Das ist zu beachten!

Sehr gut gelaufen! Die McDonald´s-Aktie kletterte in den vergangen Wochen wieder kräftig an. Das Vorkrisen-Niveau ist so fast wieder erreicht worden! Die jüngst von den Bank-Analysten ausgegebenen Kursziele – so von JP Morgan und Goldman Sachs bei 172 und 195 US-Dollar – wurden dynamisch erreicht und noch übertroffen. Die Analysten sehen sich so gezwungen, ihre Ziele auch einmal anzupassen. Erst Anfang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



