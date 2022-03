McDonald’s-Aktie: Sanktionen auch vom Fast Food Restaurant!

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD) hat angekündigt, dass sie ihre russischen Restaurants schließen wird.

In einem internen Memo räumte McDonald’s-CEO Chris Kempczinski ein, dass sein Unternehmen 62.000 Mitarbeiter beschäftige, „die ihr Herz und ihre Seele in unsere Marke McDonald’s gesteckt haben, um ihren Gemeinden zu dienen“, und fügte hinzu, dass „wir in den mehr als dreißig Jahren, in denen McDonald’s in Russland tätig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung