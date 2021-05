McDonald’s Aktie: Qualität steigt schließlich an!

Man sagt, dass die “Sahne immer an die Spitze steigt”, und das trifft oft auf den Aktienmarkt zu. Sie denken vielleicht nicht, dass ein Name wie(NYSE:MCD) oder(NYSE:CAT) im Vergleich zu einer heißensexy sind. Aber über einen langen Zeitraum entwickeln sich die stärksten und qualitativ hochwertigsten Namen am besten. Das soll nicht heißen, dass Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!