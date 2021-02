McDonald’s Aktie: McDonald’s setzt sich Ziele, um die Vielfalt in den oberen Führungsetagen zu erweitern!

McDonald’s Corp (NYSE:MCD) hat sich zum Ziel gesetzt, die Repräsentation von Frauen und People of Color in seinen Führungsetagen in den nächsten vier Jahren zu erhöhen.

Was geschah

In einem Blog-Post mit dem Titel "Allyship Through Accountability" (Verbündete durch Verantwortung) erklärte die Restaurantkette, dass sie die Repräsentation von historisch unterrepräsentierten Gruppen in Führungspositionen (Senior Director und höher) bis 2025 auf 35% erhöhen will;



