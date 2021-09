McDonald’s Aktie: McDonald’s erhöht die Dividende um 7% und nimmt den Rückkauf wieder auf!

Das Board of Directors der McDonald’s Corp(NYSE:MCD) hat die vierteljährliche Bardividende auf 1,38 US-Dollar pro Stammaktie erhöht, zahlbar am 15. Dezember 2021 an die zum Geschäftsschluss am 1. Dezember 2021 eingetragenen Aktionäre.

Der Dividendensatz entspricht einer Erhöhung um 7 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende und bringt die Dividendenausschüttung für das vierte Quartal auf über 1 Milliarde US-Dollar.

Die neue Dividende von 1,38



