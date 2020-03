McDonald‘s-Aktie: Jetzt brechen alle Dämme!

An der New Yorker Börse kam es am Montag in Folge des Corona-Virus zu einem weiteren massiven Rücksetzer, sodass der Handel erneut ausgesetzt werden musste. Am Dienstag zeigt sich der US-Leitindex Dow Jones nach anfänglichen Verlusten, als erstmals seit drei Jahren die 20.000-Punkte-Marke unterschritten wurde, wieder in ansteigender Form. Es geht um mehr als 3,5 Prozent aufwärts.

Hiervon können einige Titel wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung