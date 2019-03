McDonald´s Aktie: Hamburger und Anleihen!

Eine durchaus beachtliche Performance ließ sich in den vorigen Monaten und Jahren mit der Aktie der McDonald´s Corp. (kurz „McDonald´s“) erzielen. Auf 12-Monats-Sicht heißt es aktuell rund +28%, auf Sicht von 5 Jahren sind es ca. +132% und auf 10-Jahres-Sicht gar rund +290% (jeweils in Euro gerechnet). Die Aktie befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend und die Frage ist, ob das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.