McDonald's-Aktie: Ergebnisse übertreffen Schätzungen!

McDonald’s Corp (NYSE:MCD) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 ein Umsatzwachstum von 11% gegenüber dem Vorjahr auf $5,67 Milliarden und übertraf damit den Konsens von $5,59 Milliarden. Die Ergebnisse im Überblick Global stieg der vergleichbare Umsatz um 11,8%, mit einem Wachstum von 3,5% in den USA. Digitaler systemweiter Umsatz überstieg $5 Milliarden, was über 30% des gesamten systemweiten Umsatzes in den… Hier weiterlesen