McDonald’s-Aktie: Diskriminierungsvorwürfe!

Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) sieht sich mit einer neuen Sammelklage konfrontiert, die von schwarzen Franchisenehmern eingereicht wurde, berichtete Business Insider.

Was geschah

James Byrd. Jr. und Darrell Byrd, Brüder, die vier McDonald’s-Standorte in Tennessee besitzen, werden in der am Donnerstag gegen McDonald’s eingereichten Klage als Kläger genannt. Die Sammelklage wurde beim U.S. District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division eingereicht. McDonald’s betreibt eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung