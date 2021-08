McDonald’s Aktie – Bitte unbedingt beachten!

Während in Frankreich und in Deutschland im 1. Quartal der Umsatz wegen der Lockdowns schwächelte, boomte in den USA das Geschäft dank begehrter neuer Produkte und Staatshilfen, die die Verbraucherausgaben anschoben.

Der Umsatz wuchs um 8,7% auf 5,1 Mrd $, der flächenbereinigte Absatz stieg um 7,5%. Außerhalb der USA verbuchte die Restaurantkette höhere Umsätze in Großbritannien, Australien und Kanada. Der Gewinn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung