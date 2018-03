McDonald’s Aktie: Beim Marketing weiter top!

Liebe Leser,

man kann dem Fast-Food-Riesen Mc Donald’s vieles vorwerfen, doch in Sachen Marketing macht das Unternehmen vieles richtig. In Deutschland läuft etwa noch immer die Aktion “Oster-Countdown”, bei der täglich neue Angebote per Gutschein winken. Das Marketing kommt hervorragend an und wird in den sozialen Medien täglich geteilt und diskutiert. Auch sehr gut an kommt eine Aktion von Mc Donald’s in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.