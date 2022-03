McDonald-Aktie: Die Rückkehr der Szechuan-Soße!

Das sollten Sie wissen!

Die Fast-Food-Marke McDonald’s Corp. (MCD) hat angekündigt, dass sie ihre berühmte Szechuan-Sauce in den USA wieder einführen wird. Die Sauce ist zwar äußerst beliebt, wurde aber in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten nur dreimal eingeführt, was den Hype rechtfertigt.

Die ursprünglich aus der chinesischen Provinz Szechuan stammende Sauce hat einen süßlich-pikanten Geschmack und ist stark an Sojasauce angelehnt.

Das Unternehmen teilte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung