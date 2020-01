McCormick & -MD: Tief bewertet?

McCormick & -MD weist am 07.01.2020, 08:09 Uhr einen Kurs von 171.22 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir McCormick & -MD einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob McCormick & -MD jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,31 liegt McCormick & -MD unter dem Branchendurchschnitt (13 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 33,61 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: McCormick & -MD erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 2,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,96 Prozent im Branchenvergleich für McCormick & -MD bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,12 Prozent im letzten Jahr. McCormick & -MD lag 19,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. McCormick & -MD weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,48 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 2,37 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,89 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.