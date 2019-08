McCormick & -MD: Bitte nicht vergessen!

An der Börse New York notiert die Aktie McCormick & -MD am 07.08.2019, 11:02 Uhr, mit dem Kurs von 155.47 USD. Die Aktie der McCormick & -MD wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir McCormick & -MD auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die McCormick & -MD-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die McCormick & -MD-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu McCormick & -MD vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 138,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -10,83 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (155,51 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält McCormick & -MD somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der McCormick & -MD ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die McCormick & -MD-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,87, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,63, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: McCormick & -MD hat mit einer Dividendenrendite von 1,43 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -0,89. Aufgrund dieser Konstellation erhält die McCormick & -MD-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.