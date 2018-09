McCormick: Geht es jetzt um die Wurst?

An der Heimatbörse New York notiert McCormick per 29.09.2018, 18:19 Uhr bei 131,75 USD. McCormick zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für McCormick haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für McCormick liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu McCormick vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 113,14 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (131,75 USD) könnte die Aktie damit um -14,12 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die McCormick-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. McCormick weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,58 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Consumer Products") von 2,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,58 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 27,09 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 37,14. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält McCormick auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.