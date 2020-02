McConnell: Abschluss-Votum zu Impeachment erst in kommenden Tagen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das abschließende Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben des republikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnell erst in den nächsten Tagen fallen.



McConnell erklärte am Freitagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme, man werde nun die nächsten Schritte festlegen und bereite sich darauf vor, "das Verfahren in den kommenden Tagen abzuschließen".

Mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und der Sender CNN, berichteten, der Senat werde voraussichtlich am Wochenende pausieren. Zu Beginn der Woche sollten dann die Abschlussplädoyers der Anklagevertreter und von Trumps Verteidiger-Team beginnen. Ein Votum zu den Anklagepunkten gegen Trump werde für Mittwoch erwartet. Für Dienstagabend (Ortszeit) ist die traditionelle Ansprache des Präsidenten zur Lage der Nation angesetzt.

Ursprünglich hatte es Spekulationen gebeben, dass das Impeachment-Verfahren noch in der Nacht zu Samstag enden könne. Der Senat entschied am Freitagabend (Ortszeit) mit der Mehrheit von Trumps Republikanern, in dem Verfahren im Senat keine Zeugen vorzuladen - entgegen vehementer Forderungen der Demokraten./jac/cy/DP/zb