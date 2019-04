McColls Retail: Wer hätte das für möglich gehalten?

McColls Retail, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebensmitteleinzelhandel", notiert aktuell (Stand 20:17 Uhr) mit 80,3 GBP nahezu unverändert (+0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Wie McColls Retail derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der McColls Retail-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,33 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 48,65, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,15 liegt McColls Retail unter dem Branchendurchschnitt (66 Prozent). Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 29,48 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von McColls Retail investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,99 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen Mehrertrag in Höhe von 2,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.