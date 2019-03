McCarthy & Stone: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Am 15.03.2019, 02:49 Uhr notiert die Aktie McCarthy & Stone an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 126,83 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Wohnungsbau".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses McCarthy & Stone auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: McCarthy & Stone schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,3 % und somit 23,32 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 27,63 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei McCarthy & Stone beträgt das aktuelle KGV 14,55. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 18,65. McCarthy & Stone ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der McCarthy & Stone als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 4 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu McCarthy & Stone vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 119 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 125,9 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".