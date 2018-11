McArthurGlen begegnet steigender Nachfrage nach Shopping-Zielen mit 1 Mrd. EUR Entwicklungspipeline (FOTO)

Cannes (ots) -McArthurGlen, Europas führender Eigner, Entwickler und Betreibervon Designer-Outlets, investiert 1 Mrd. EUR in neue Standorte undErweiterungsprojekte, um der steigenden Nachfrage von Käufern undTouristen nach einem bemerkenswerten Shopping-Erlebnis und einemexzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht zu werden. DasInvestitionsprogramm des Unternehmens umfasst vier Neubauprojekte undsieben Erweiterungen, die über die nächsten drei Jahre eröffnet bzw.fertiggestellt werden sollen. Die Standorte befinden sich inbesonders dicht besiedelten Regionen sowie an wichtigen europäischenund kanadischen Reisezielen.Dazu Julia Calabrese, CEO von McArthurGlen: "Je mehr sich derEinkauf alltäglicher Dinge ins Internet verlagert, desto größer wirdder Wunsch nach attraktiven Shopping-Destinationen. Dabei spielenauch Touristen eine Rolle. Die Zahl der Individualreisen steigtweiter, und so planen wir über die nächsten fünf Jahre eineVerdoppelung unserer Tourismusumsätze. Wir erweitern dabei nicht nurunser Portfolio, sondern investieren auch in das Center-Erlebnissowie in entsprechende Technologien, um unsere Besucher zu begeisternund die steigende Nachfrage der Generationen Y und Z nach innovativenRetail-Erlebnissen zu befriedigen."Ein von CACI Consulting in Partnerschaft mit McArthurGlendurchgeführtes Marktforschungsprojekt hat gezeigt, wie wichtigShopping-Destinationen für die Generation Y sind. Zwar haben wir eshier mit sogenannten Digital Natives zu tun, dennoch sucht dieGeneration Y in ihrer Freizeit nach authentischen Erlebnissen. Sogeben jüngere Besucher übers Jahr bei McArthurGlen am meisten aus,und Personen im Alter von 18 bis 29 besuchen ein McArthurGlen Centerzweimal so oft wie Verbraucher jenseits der 50.Die Analyse der britischen Einkaufsgewohnheiten durch CACI ergabzunehmendes Wachstum beim sogenannten Destination Mission Shopping.Darunter versteht man einen "groß angelegten Shopping-Trip mitFreizeit- oder Vergnügungscharakter, bei dem in aller Regel eineinzigartiger, attraktiver Retail-Zielort im Mittelpunkt steht". 2018fielen 21 % aller Shopping-Trips in Großbritannien unter dieKategorie "Destination Mission". 2013 waren es lediglich 16 %.Um die Angebotsqualität weiter zu steigern, hat McArthurGlen überdie letzten zwölf Monate 50 neue Markenpartner aufgenommen, darunterBillionaire, Chloe, Delpozo und Jimmy Choo. Sie ergänzen dasMcArthurGlen Portfolio weltbekannter Marken wie Armani, Burberry,Calvin Klein, Dolce & Gabanna, Gucci, Hugo Boss, Levi's, Nike, Prada,Polo Ralph Lauren, Puma, Tod's, Tommy Hilfiger, Valentino undVersace.Adrian Nelson, der Group Leasing and Brand Development Directorvon McArthurGlen, ergänzt: "Wir reagieren auf die Veränderungen inder Handelslandschaft und unterstützen unsere Markenpartnerkonsequent mit hoher Besucherfrequenz und Verkaufsdichte sowie einemMietmodell, das unserem gemeinsamen Interesse an UmsatzwachstumRechnung trägt. Unser Top-100-Markenindex zeigt, dass die führendenMarkenpartner von McArthurGlen bei flächenbereinigter Berechnung überdie letzten fünf Jahre im Schnitt ein jährliches Wachstum von 8,6 %verzeichnen konnten. Das unterstreicht unsere führende Position alsleistungsstarker Retail-Kanal, der Marken in einerMultichannel-Umgebung echten Mehrwert bietet."Die Strategie von McArthurGlen, das Gastronomieangebotauszuweiten, kommt bei den Verbrauchern weiterhin sehr gut an. Soliegen unsere Gastro-Umsätze im Plan, um bis Ende 2018 ein Wachstumvon 10 % zu erreichen. Die CACI-Analyse des McArthurGlenKundenverhaltens belegt die positiven Auswirkungen unsererverstärkten Ausrichtung auf Gastronomieangebote. So geben Personen,die während ihres Shopping-Trips auch Speisen und Getränke zu sichnehmen, 53 % mehr aus als reine Shopping-Besucher.In den letzten zwölf Monaten hat McArthurGlen dieGastronomiemarken Bistrot Milano Centrale, Comptoir Libanais,dean&david, Frites Boutique, Panino Giusto und Yo! Sushi neu insSortiment aufgenommen, zugleich hat Sacher Eck, die Luxus-Caféspartedes legendären Wiener Hotels Sacher, im September im McArthurGlenDesigner-Outlet Parndorf seinen ersten Shopping-Center-Standorteröffnet.Bis 2021 werden im Rahmen des McArthurGlen Entwicklungsplans 800neue Handelsflächen geschaffen, während der kollektive90-Minuten-Einzugsbereich der gesamten Gruppe auf nahezu 180Millionen Verbraucher anwachsen wird.Mike Natas, bei McArthurGlen als Joint Managing Director für denBereich Entwicklung mitverantwortlich, sagte: "Die Fähigkeit, EUR1Mrd. für Investitionen in neue Center und Erweiterungen zu sammeln,ist ein klarer Beleg für das Vertrauen der Investoren in unsereBranche und die steigende Nachfrage der Verbraucher nachDesigner-Outlet-Destinationen."Die wichtigsten Entwicklungen auf einen Blick:o Der gemeinsam mit Sonae Sierra entwickelte McArthurGlen StandortMálaga wird im Frühjahr als erstes Designer-Outlet in Südspanien inBetrieb gehen. Gleichzeitig markiert dieses Projekt den Eintritt vonMcArthurGlen in den spanischen Markt. Das Projekt mit einem Umfangvon EUR140 Mio. grenzt direkt an das erfolgreiche Sonae SierraShopping-Center Plaza Mayor an, das pro Jahr mehr als 10 MillionenBesucher anzieht. Das neue Center ist bereits zu 80 % vermietet.o In Großbritannien arbeitet McArthurGlen an dreiEntwicklungsprojekten mit 40.000 Quadratmetern an neuen, hochwertigenVerkaufsflächen und einem Investitionsvolumen von EUR335 Mio. Dazuzählen die Erweiterung der beiden bestehenden Center in Cheshire Oaksbei Manchester (Europas erstes Designer-Outlet) und Ashford beiLondon. Damit wird unser britisches Portfolio um 75 neue Shopserweitert. 2020 wird das siebte britische Center in Cannock beiBirmingham eröffnet. Bereits in der ersten Projektphase werden hierweitere 80 Shops verfügbar sein.o In Deutschland hat McArthurGlen die Baugenehmigung für einDesigner-Outlet in Remscheid erhalten. Das neue Center mit 27.000Quadratmetern Fläche und 2.500 Parkplätzen bedient ab 2021 ein90-Minuten-Einzugsgebiet mit 21 Millionen Einwohnern. McArthurGlenwird EUR165 Mio. in das Projekt investieren. Für das McArthurGlenDesigner Outlet in Ochtrup ist eine dritte Phase in Planung, dieweitere 55 Handels- und Gastronomieflächen hinzufügen wird.o In Italien wird McArthurGlen die drei Standorte La Reggia beiNeapel, Noventa bei Venedig und Castel Romano bei Rom erweitern. Alldiese Standorte sind etablierte, globale Reiseziele mit insgesamtüber 50 Mio. Besuchern pro Jahr.o In Frankreich plant McArthurGlen das erste und einzigeLuxus-Designer-Outlet westlich von Paris. In einem 60-Minuten-Radiusleben hier über 5 Mio. Verbraucher. Das Center in der Normandie mit20.000 Quadratmetern Fläche wird 110 Shops, sieben Restaurants und1.200 Parkplätze umfassen.o In Kanada eröffnet im Sommer 2019 die zweite Phase desMcArthurGlen Designer Outlets Vancouver Airport. 