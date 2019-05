Mbappés Nationaltrikot bringt fast 5.000 Euro für deutsche Stiftung / Der französische Superstar stellte sein Trikot bei United Charity zur Verfügung

Baden-Baden (ots) - Den Erlös von 4.700 Euro erzielte ein vonallen französischen Fußballweltmeistern unterschriebenesNationaltrikot des Stürmerstars Kylian Mbappé unterwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. DenZuschlag erhielt ein Bieter aus der Normandie. Das Trikot des jungenWM-Champions war das begehrteste Stück einer großen Charity-Auktionzugunsten der Stiftung it's for kids, bei der auch zahlreiche weitereProminente besondere Sammlerstücke hergaben - darunter PanikrockerUdo Lindenberg und Comedy-Star Atze Schröder. Insgesamt kamen bei derVersteigerung 22.071 Euro für die Stiftung zusammen.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 8,3 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 3668701Fax: +49 7221 3668709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell