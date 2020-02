Mazzucchelli plant Produktion von Azetatplatten aus komplett nachhaltigen Azetatflocken von Eastman

Kingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Mazzucchelli wird Azetatplatten aus denkomplett nachhaltigen Azetatflocken von Eastman produzierenEastman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=1551737109&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D742990965%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252F%26a%3DEastman&a=Eastman), ein weltweittätiger Hersteller von Spezialkunststoffen, gab eine branchenweit einzigartigeZusammenarbeit mit Mazzucchelli 1849 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=2270733970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D742217430%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mazzucchelli1849.it%252F%26a%3DMazzucchelli%2B1849&a=Mazzucchelli+1849) bekannt, dem Weltmarktführer beider Herstellung und dem Vertrieb von Azetatplatten für hochwertige Brillen.Mazzucchelli wird Azetatplatten aus dem Material Eastman Acetate Renewherstellen und verkaufen, ein Zellulosediazetat, das zu 60 % aus biobasiertemund zu 40 % aus zertifiziertem Recyclinganteil besteht. Dank der Herstellungmittels innovativer Kohlenstoffrückgewinnungstechnologie weist Acetate Renew dieLeistungsfähigkeit von Neumaterial auf, enthält jedoch eine beträchtliche Mengean zertifiziertem Recyclinganteil aus Abfällen aus der Brillenproduktion.Dadurch kann im Vergleich zum traditionellem Herstellungsprozess die Emissionvon Treibhausgasen signifikant gesenkt werden."Die Zusammenarbeit von Eastman mit Mazzucchelli zeigt unsere Fähigkeit,modernste Recyclingtechnologie zu nutzen und innovative und nachhaltige Lösungenfür die Branchen, an denen wir teilhaben, zu entwickeln," so Scott Ballard,Vizepräsident und General Manager von Eastman Specialty Plastics. "Wir fühlenuns geehrt, dass unser langjähriger Partner Mazzucchelli als erstes Unternehmenvollständig aus nachhaltigen Azetatflocken hergestellte Azetatplattenproduzieren wird, sodass Abfälle nicht in Mülldeponien landen, sondern in denProduktionsprozess zurückgeführt werden."Mazzucchelli liefert Azetatabfälle zur Kohlenstoffrückgewinnung an Eastman.Eastman wird bald damit beginnen, in großem Maßstab Abfälle vonBrillenherstellern zu sammeln und zu recyceln und in neues Material umzuwandeln.Dies führt zu einem echt geschlossenem Kreislauf in der Brillenindustrie.Eastman produziert bereits Acetate Renew und Mazzucchelli erwartet, dass die ausdiesem Material hergestellten Platten vor Ende des 2. Quartals im Handelerhältlich sind.Der Recyclinganteil in Acetate Renew wird anhand der Massenbilanzmethode durchAudits der International Sustainability & Carbon Certification (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=1041493786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D1080267294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tuv.com%252Fworld%252Fen%252Fiscc-international-sustainability-and-carbon-certification.html%26a%3DInternational%2BSustainability%2B%2526%2BCarbon%2BCertification&a=International+Sustainability+%26+Carbon+Certification) (ISCC) in dergesamten Wertschöpfungskette zertifiziert. Mazzucchelli begann den ISCC-Prozessals Vorbereitung für die Markteinführung mit ICIM s.p.a. Italy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=3868925270&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D2997964627%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icim.it%252F%26a%3DICIM%2Bs.p.a.%2BItaly&a=ICIM+s.p.a.+Italy)."Mit Eastman Acetate Renew können wir unseren Kunden nachhaltige Optionenanbieten," erklärte Giovanni Orsi Mazzucchelli, Vorsitzender und Anteilseignervon Mazzucchelli, einem Unternehmen, das sich seit sechs Generationen inFamilienbesitz befindet. "Bei der Verwendung von Acetate Renew müssen keinerleiZugeständnisse in Bezug auf die Leistungsfähigkeit gemacht werden, das heißt,wir können es in unserem gesamten Premium-Designsortiment einsetzen. Wir freuenuns sehr darüber, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Es ist das Ergebnis einerkonstruktiven Zusammenarbeit. Wir werden als erster Hersteller Azetatplatten ausdiesem Material herstellen und Abfälle für dieKohlenstoffrückgewinnungstechnologie zur Verfügung stellen, die sonst aufDeponien enden würden."Die Kohlenstoffrückgewinnungstechnologie ist ein chemischer Recyclingvorgang,bei dem gemischte Plastikabfälle Hitze, Druck und Dampf ausgesetzt werden, umsogenanntes Syngas (Kohlenstoff und Wasserstoffatome) herzustellen, das ohneQualitätseinbußen als Grundstoff für die Produktion verschiedener zirkulärerProdukte mit hohem Recyclinganteil verwendet werden kann. Eastman produziertbiobasiertes und durch Massenbilanz-Zuweisung zertifiziertes Recyclingmaterial.Azetatabfälle von Mazzucchelli und zertifizierten Rahmenherstellern werden anEastman zurückgesendet und dort mithilfe von chemischer Recyclingtechnologie inneue Azetatflocken umgewandelt.Die kommerzielle Zusammenarbeit zwischen Eastman und Mazzucchelli ist die erstevon vielen, so Ballard, der ankündigte, dass noch weitere Bekanntmachungen vonEastman folgen werden, die die Brillenindustrie positiv beeinflussen werden.Informationen über EastmanEastman ist ein weltweit aktives Unternehmen für Spezialwerkstoffe, das einbreites Sortiment an Produkten herstellt, die in alltäglichenGebrauchsgegenständen zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität aufmaterielle Weise zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen undliefert innovative Produkte und Lösungen, ohne Kompromisse bei Sicherheit undNachhaltigkeit einzugehen. Das innovationsgesteuerte Wachstumsmodell desUnternehmens nutzt Spitzentechnologieplattformen, tiefgreifendesKundenengagement und eine differenzierte Entwicklung von Anwendungen, um dieführende Positionen in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen undVerbrauchsartikel auszubauen. Als weltweit inklusives und diverses Unternehmenbeschäftigt Eastman weltweit ungefähr 14.500 Mitarbeiter und bedient Kunden inmehr als 100 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz Kingsport, Tennessee, USAhatte 2019 Umsätze von ca. 9,3 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie untereastman.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=2353306785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D1985563579%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252F%26a%3Deastman.com&a=eastman.com).Informationen über Eastman in der Kreislaufwirtschaft: 2019 begann Eastman alserstes Unternehmen in großem Maßstab mit dem chemischem Recyclingverschiedenster Plastikabfälle, die andernfalls auf Mülldeponien oderschlimmstenfalls in der Umwelt gelandet wären. Die Advanced CircularRecycling-Technologie von Eastman verarbeitet Plastikabfälle, wo dies mittraditionellen mechanischen Recyclingmethoden nicht möglich ist - einschließlichPolyester Polypropylen, Polyethylen und Polystyren. Das Material stammt ausverschiedensten Quellen wie Einwegverpackungen, Textilien und Teppiche. DieseTechnologie bietet eine echte Kreislauflösung für ein unendliches Recycling vonMaterialien, sodass diese immer wieder genutzt werden können. WeitereInformationen erhalten Sie unter eastman.eco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=2587226930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D2438747097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252FCircular-Economy%252FPages%252FHome.aspx%26a%3Deastman.eco&a=eastman.eco).Informationen über Mazzucchelli 1849Mazzucchelli 1849 ist ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber vonZellulose-Azetatprodukten für die Brillenindustrie. Dank seiner Technikverarbeitet das Unternehmen heute unterschiedlichste Polymermaterialien.Mazzucchelli-Produkte zielen auf Märkte für Brillen, Sonnenbrillen undMode-Accessoires, sowie Innendekoration und Designobjekte mit Fokus auf Qualitätund Ästhetik. Die Produkte mit technischen Eigenschaften werden in derSicherheits-, Sport und Automobilbranche geschätzt. Produktinnovation, direkterKundenkontakt und Markenstärke haben einen hohen Stellenwert bei Mazzucchelli.Durch ständige Innovation wurden Verbesserungen im Herstellungsprozess erreichtund die handwerkliche Arbeit von Fachkräften gefördert, die Mazzucchelli 1849heute zu einem geschätzten "Made in Italy"-Vertreter und einem der wichtigstenMarktführer in der gesamten Optikbranche machen. Weitere Informationen findenSie unter mazzucchelli1849.it (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=1591982856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D1029624581%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mazzucchelli1849.it%252F%26a%3Dmazzucchelli1849.it&a=mazzucchelli1849.it).Medienkontakt bei Eastman:Laura Mansfield, APRTombraslmansfield@tombras.com+1 (865) 599.9968Medienkontakt bei Mazzucchelli:Stefania MaffioliMazzucchellismaffioli@mazzucchelli1849.it+39 0331 826243Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1094272/Mazzucchelli_1849_Eastman.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727927-1&h=3492712275&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727927-1%26h%3D308154306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1094272%252FMazzucchelli_1849_Eastman.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1094272%252FMazzucchelli_1849_Eastman.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1094272%2FMazzucchelli_1849_Eastman.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1093954/Mazzucchelli_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132226/4530088OTS: EastmanOriginal-Content von: Eastman, übermittelt durch news aktuell